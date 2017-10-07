محافظ مطروح: توقيع عقود مع منظمة إيفاد بـ 60 مليون دولار

معتز محمودقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن المحافظة نجحت بالتعاون مع منظمة إيفاد فى دعم مشروعات التنمية الزراعية بمبلغ 60 مليون دولار، وتشمل العديد من المشروعات منها فى المجال الزراعى، والاستفادة من مياه الأمطار بدلاً من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وحصادها وإنشاء الآبار النشو وتحسين المر

معتز محمود

قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن المحافظة نجحت بالتعاون مع منظمة إيفاد فى دعم مشروعات التنمية الزراعية بمبلغ 60 مليون دولار، وتشمل العديد من المشروعات منها فى المجال الزراعى، والاستفادة من مياه الأمطار بدلاً من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وحصادها وإنشاء الآبار النشو وتحسين المراعى والزراعات الموسمية للشعير وتنمية الوديان والثروة الحيوانية وتنمية المرأة، وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين دخلها وإنشاء وحدات مجمعة للميكنة الزراعية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على توقيع العقود مع منظمة إيفاد، شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ العمل بالمشروع على أرضها فى يناير المقبل، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستساهم فى تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، لتعود مطروح سلة للغلال بمصر، بالإضافة إلى توفير مصدر للدخل لأبناء مطروح قاطنى المناطق الصحراوية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، بمجلس حكماء مطروح للوقوف على ما تم تنفيذه ومراجعة ما تم من توصيات خلال الجلسة السابقة فى المجالات الخدمية المختلفة، بحضور علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ونعمة حمدى مدير إدارة المجالس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقرر المحافظ خلال اللقاء عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بحضور الطب البيطرى والزراعة والمرور ومجالس المدن لبحث مشكلة الحوادث المتكررة للإبل على الطرق الدولية، وكيفية الحد منها حفاظًا على أرواح المواطنين مع اقتراح الحلول المناسبة بإلزام المربين بوضع علامات فسفورية على الإبل، واقتراح حلول لمنع وصولهم للطرق الدولية.

ووجه المحافظ بسرعة انتهاء لجنة وزارة الزراعة من إنهاء مشكلة الصرف بعلوش، مع عقد لقاء الأسبوع المقبل لعرض بعض المقترحات لحل هذه المشكلة مع وضع دراسة فنية ومالية لتشجير 650 فدانًا، والمخصصة للغابة الشجرية لإستيعاب كميات أكبر من مياه الصرف الصحى المعالج الناتج من محطة المعالجة.

وأشاد أبو زيد بمجلس حكماء مطروح بما يضمه من متخصصيين وشخصيات لها تأثيرها فى الشارع المطروحي، مع دعم أفكارهم التنموية، وخبراتهم العملية للمساهمة والمشاركة فى تنمية مطروح، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى، وعقد لقاء دورى معهم بما يعود بالنفع على الصالح العام وعلى أبناء مطروح.

وأكد أن المحافظة كانت سباقة بإنشاء مجلس استشارى بكل محافظة، وهو ما قامت بتفعيله بإنشاء مجلس حكماء مطروح على مستوى الجمهورية ليعممه مجلس الوزراء.

وأكد أعضاء مجلس الحكماء في مطروح، على لسان موسى خوير، مقرر المجلس على استعدادهم التام للتعاون والمشاركة مع الجهود الجادة وغير الروتينية فى كافة المجالات للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تنمية المحافظة بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق تنمية شاملة بمطروح وخدمة الأهالى.