محافظ مطروح: توفير 71 فرصة عمل للشباب للقضاء على البطالة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود المحافظة لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له، ونجحت جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح خلال شهر أكتوبر 2022 في توفير فرص عمل و تعيين ( 71 ) من الشباب (ذكور و أناث ) من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل.

يأتى ذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها .

وأوضح عاطف درويش مدير عام القوي العاملة بالمحافظة أن التعيين فعليا مؤقت ودائم وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.