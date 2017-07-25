محافظ مطروح : توفير 500 مليون جنيه لتمويل مشروعات المياه

أبو زيد يكشف مراحل النهوض بمنظومة المياه خلال جلسة آفاق التنمية بمنطقة غرب الدلتامعتز محمودكشف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن قيام المحافظة بتوفير 500 مليون جنيه لتمويل مشروعات المياه لشركة مياه الشرب بالمحافظة، بالتوازى مع تنظيم حملات لإزالة التعديات على طول الخط الناقل وترعة الحمام، حتى

أبو زيد يكشف مراحل النهوض بمنظومة المياه خلال جلسة آفاق التنمية بمنطقة غرب الدلتا



معتز محمود

كشف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن قيام المحافظة بتوفير 500 مليون جنيه لتمويل مشروعات المياه لشركة مياه الشرب بالمحافظة، بالتوازى مع تنظيم حملات لإزالة التعديات على طول الخط الناقل وترعة الحمام، حتى بلغت كمية ضخ المياه إلى مرسى مطروح 160 ألف متر مكعب.





وأضاف، خلال جلسة آفاق التنمية بمنطقة غرب الدلتا المُقامة ضمن مؤتمر الشباب الرابع المنعقد بالإسكندرية، أنه تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات، منها إعادة تأهيل محطات المياه، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قام بحل المشكلة جذريًّا بإقامة محطات، منها محطتا تحلية مياه الرميلة بطاقة 48 ألف م3، مما جعل هناك فائضًا فى مياه الشرب لأول مرة في تاريخ المحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن أبرز التحديات في مطروح كانت مشكلة نقص المياه وضعف طاقة وشبكة الكهرباء وقلة وسائل النقل الجماعي ومشكلة تعبئة البوتاجاز، بالإضافة إلى وجود عدد من الأصول الثابتة غير المستغلة منذ سنوات تُقدر بأكثر من 90 مليون جنيه، مما يعد إهدارًا للمال العام وعدم استغلال مقومات المحافظة، مع ضعف منظومة الصحة.

ونوّه بالجهود المبذولة خلال عامين من أجل تنمية محافظة مطروح والدفع بالاستثمار، بعد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير محافظة مطروح من كل الوجوه والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنمية والنمو، مع البدء فى إقامة مشروعات قومية عملاقة بها، مثل محطة الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، مما يغير المنطقة وحياة أهالي مطروح مع توفير مزيد من فرص العمل.