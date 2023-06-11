محافظ مطروح: توفير 111 فرصة عمل للشباب بالمنشآت السياحية خلال أبريل ومايو

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت خلال شهري أبريل ومايو 2023 في توفير فرص عمل وتعيين عدد 111 من الشباب، ( ذكور وإناث )، من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل.

ويأتى ذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل ، بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة المؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعليا (مؤقت ودائم ) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

من جانبه وجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية العمل بمطروح و منشآت القطاع الخاص بالمحافظة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود المحافظة لمساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.