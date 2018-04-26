محافظ مطروح : توفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

امتحانات نهاية العام تبدأ اليوم بمطروح معتز محمود بدأت، صباح اليوم الخميسن بمحافظة مطروح امتحانات النقل لنهاية العام الدراسى 2017- 2018. وأصدر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب…

امتحانات نهاية العام تبدأ اليوم بمطروح





معتز محمود

بدأت، صباح اليوم الخميسن بمحافظة مطروح امتحانات النقل لنهاية العام الدراسى 2017- 2018.

وأصدر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء

وشدد أبو زيد على الالتزام الكامل بكل الضوابط المنظمة للامتحانات والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة أمام الطلاب، وأن تكون من داخل المنهج الدراسى المقرر وتتناسب مع مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الأسئلة للطلاب الفائقين؛ لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

وأدى طلاب الصف الثانى الابتدائي مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فيما أدى طلاب الصف الثالث مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

من جانبه أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التريية والتعليم بالمحافظة، أن امتحانات اليوم سارت فى جو من الهدوء والانضباط، والأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوى من الامتحانات.

ومن المقرر أن تختتم امتحانات الصفين الثانى والثالث، السبت المقبل 28/4، وتبدأ الامتحانات الصفين الرابع والخامس من 29/4 وحتى 3 مايو، ومن 5 حتى 9 مايو للصف السادس الابتدائى، أما المرحلة الإعدادية فتبدأ من يوم 2 حتى 8 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الإعدادى، ومن 12 إلى 17 مايو للصف الثالث الإعدادى، فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى من 2 حتى 16 مايو المقبل.

وأضاف أنه استمرارًا للدعم الذى يقدمه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة ليتواكب مع الطفرة التنموية التى تشهدها المحافظة.

ونوه باستمرار عمل القوافل التعليمية المتميزة لتقديم المراجعات النهائية لكل الشهادات العامة والمحلية بوساطة نخبة من خبراء المواد التعليمية المختلفة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأوضح أن هذه القوافل تأتي بناء على توجيهات محافظ مطروح بتفعيل منظومة تلك القوافل التعليمية المجانية لرفع المستوى التعليمى للطلاب وتخفيفًا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، خاصة أن هذه القوافل تلقى إقبالًا كبيرًا من الطلاب ولقيت نجاحًا وحضورًا متميزًا من الطلبة.

ولفت إلى تكثيف عمل تلك القوافل خلال الفترة المقبلة لتقديم المراجعات النهائية في جميع المواد بالثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وتحقيق أقصى استفادة للطلاب، خاصة مع قرب موعد الامتحانات بالإضافة للقوافل التعليمية التى ينظمها تعليم مطروح للشهادات العامة المحلية.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على عمل تلك القوافل التعليمية المتميزة؛ لما كان لها من مردود إيجابى كبير على رفع المستوى التعليمى والعلمى للطلاب بالمحافظة.