محافظ مطروح : توزيع 11170 كرتونة مواد غذائية «هدايا رمضان» للأسر الأكثر احتياجاً

أوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن عدد كراتين هدية رمضان من المواد الغذائية للأسر الاكثر احتياجاً التى قامت محافظة مطروح بتوزيعها على المستحقين بلغت 11170 كرتونة منذ بداية رمضان حتى الآن ، والتى تم توزيعها من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وبعدد من المدن وبكافة القرى والتجمعات.

وتأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتجسد نموذجا للشراكة وإدراكاً لأهمية روح التكاتف الاجتماعى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجميع المؤسسات الخيرية والمجتمع المدنى ورجال الاعمال والأفراد ، مثمناً مشاركتهم المجتمعية الفاعلة وتعاونهم من خلال المساهمة لتقديم المساعدات وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أنه جار توزيع المزيد من كراتين المواد الغذائية من خلال رؤساء مجالس المدن والتضامن الاجتماعى والمتطوعين من المؤسسات المجتمعية والقيادات الشعبية بكل مدينة حرصا على الوصول إلى المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا بكافة مناطق المحافظة ، مع استعداد المحافظة الدائم لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لأبنائها والتخفيف من أعباء المواطنين.