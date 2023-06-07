محافظ مطروح: تنفيذ 28 مشروعا للأبنية التعليمية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة 282 مليون جنيه

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التوسع في إنشاء صروح ومدارس تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح وتخفيف الكثافة بالفصول مع نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة مطروح من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية .

و يأتى ذلك فى إطار الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 28 مشروعا على أرض محافظة مطروح بإجمالي 382 فصلاً ، بتكلفة بلغت 282 مليون جنيه ضمن مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية مع إدراج 6 مدارس نوعية جديدة بالخطة منها مدرستين بمنطقة الريفية بمرسى مطروح .

وأوضح أن المدرستين هما : أجيال المستقبل (من حضانة إلى ثانوى ) بعدد 28 فصلا تعليميا ومدرسة سما العلم تعليم أساسي بنات بعدد 22 فصلاً تعليمياً مع وجود توسع مستقبلي، و المدرسة الدولية والجارى الموافقة على تخصيص الموقع من وزارة التنمية المحلية بشارع على حميدة بمسطح 8000م2 ، والمدرسة اليابانية بمنطقة علم الروم بمسطح 8000م2 ،والمدرسة اليابانية بمدينة العلمين الجديدة بمسطح 5690 م2 بالإضافة إلى إنشاء المدرسة الرياضية (إعدادي– ثانوي) بمنطقة الجراولة بمدينة مرسى مطروح .

وأوضح المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه جار العمل بعدد 28 مشروعا بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها 8 مشروعات بمركز مرسى مطروح هى: أعمال توسعة مدرستي طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة عقيد شرطة أحمد جاد جميل وانشاء كلا من مدرسة الحلازين تعليم اساسي و مدرسة سما العلم بنات ،وأعمال إحلال كلى لمدرستي علم الروم تعليم أساسي ومدرسة رأس الحكمة القديمة الابتدائية، وإحلال جزئى وصيانة لمدرسة طه ساطور الثانوية بنات .

وكذلك 5 مشروعات بمركز ومدينة النجيلة وهى إنشاء مدرسة النجيلة الفنية الصناعية وتوسعة مدرسة النجيلة الابتدائية الجديدة القبلية وأعمال إحلال جزئي وصيانة لمدرسة أولاد عميرة تعليم أساسى ، وأعمال إحلال كلى بمدرستي النجيلة الإعدادية بنات ومدرسة النجيلة إعدادي وثانوي .

وذلك بالإضافة إلى 8 مشروعات بمركز ومدينة الحمام منها أعمال توسعة لعدد 6 مدارس (مدرسة كرم سبيته – مدرسة أولاد مسعود تعليم أساسى –مدرسة قرية 23 تعليم أساسي –مدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسي بنين –مدرسة عثمان بن عفان الصناعية المشتركة-_ مدرسة معاذ بن جبل بنات)، بجانب إحلال كلى لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية وجزئى لمدرسة الحمام الثانوية بنات. كما يجرى بمركز برانى تنفيذ 3 مدارس منها إنشاء جديد مدرسة الشيخ بنين ،و توسعة لكلا من مدرسة سيدى برانى الإعدادية الثانوية ومدرسة إسرافيل الجالي تعليم أساسي ،ويجرى بمركز الضبعة أعمال إحلال كلى لمدرسة السلوقة تعليم أساسى،و توسعة مدرسة جلال الإعدادية .وبمركز السلوم إنشاء مدرسة أولاد سالم تعليم أساسى ،وبمركز العلمين إنشاء مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة.