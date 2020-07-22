محافظ مطروح : تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية بمساحة 3087 فدانا

وناشد محافظ مطروح المواطنين بعدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها مستقبلاً كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل والحفاظ على أملاك الدولة وسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، موجها لرؤساء المدن بالتيسير على المواطنين الجادين تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، مع العمل على التصدي بكل حز

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار مراكز المحافظة فى جهود الحفاظ على املاك الدولة وتنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة “حق الشعب” ، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة ، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأشار شعيب إلى أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 3087 فداناً ،وتنفيذ 216 قرار ازالة تعديات مباني على مساحة 819 ألف متر مربع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

نناشد المواطنين عدم البناء على أراضي الدولة



وناشد محافظ مطروح المواطنين بعدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها مستقبلاً كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل الحفاظ على أملاك الدولة وسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.



ووجه رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين الجادين تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، مع العمل على التصدي بكل حزم، لكافة أعمال التعدي على أراضي الدولة، والمتابعة الميدانية اليومية لرؤساء القرى والأحياء، كل فى نطاق مسئوليته، لعدم السماح بأية حالة تعد ىجديدة، والحفاظ على أراضي الدولة.