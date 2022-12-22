محافظ مطروح: تنفيذ عدة مشروعات لتحسين الممارسات الزراعية الجيدة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اهتمامه منذ توليه مسئولية المحافظة بالنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الزراعية، وفى قطاع حصاد مياه الأمطار وحفر الآبار، فى القرى والمناطق المختلفة، لتحسين الممارسات الزراعية الجيدة، وتحقيق الاستفادة القصوى، للمزارعين بالقرى والتجمعات بمدن ومراكز المحافظة .

وأشار محافظ مطروح انه جارى تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة لتجميع المياه من المصارف من خلال قناة ناقلة تستهدف زراعة ما يقرب من 100ألف فدان، وهو ما يحقق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية بتكلفة نحو 1,3 مليار جنيه على مرحلتين

ويأتى ذلك إطار جهود الدولة لوضع وتنفيذ الحل الجذري لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي والذى تعانى منه الواحة منذ نحو ٣٠ عاما ويهدد الثروة الزراعية و التربة بالواحة ،-وصول أجمالى توريد محصول القمح لصومعة الشمامة بمدينة الحمام هذا العام 2022 إلى أكثر من 30 ألف طن وبنسبة أكثر من المستهدف مقارنة بالعام السابق 12,5 ألف طن فقط.

وذلك مع تأكيد أهمية دعم المزارعين بالتقاوي اللازمة وتوفير أجود أصناف تقاوى القمح عالية الإنتاجية والتي تجود زراعتها بمطروح تحت الظروف المطرية مما ساهم في رفع دخل المزارع وزيادة المساحات المنزرعة من القمح و بالإضافة إلى تنفيذ المشروع الزراعي للشباب بمساحة 3 فدان وبئر نشو لتجميع مياه الأمطار لعدد 160 شاب بتمويل من المحافظة .وتسليم 70 فدان زراعي لشباب سيوة بمنطقة أبو شروف غرب سيوة وبدء تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد ) بمطروح للعام الاول من خلال تمويل إيفاد ، ضمن التمويل المقدر بـ 61 مليون دولار.وكذلك توزيع 70 طن تقاوي شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين في القرى والنجوع بمحافظة مطروح.

في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين. تم دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة ( معمل التريكو جراما ) بمبلغ 250 ألف جنيه مع التأكيد على استمرارية تشغيله بجانب اختيار أول 3 منتجات زراعية بالمحافظة علي مستوي الجمهورية وتسجيلها كمؤشر جغرافي وهم ” التين السلطاني – زيت الزيتون- عنب براني ”بالإضافة إلى الاهتمام بالنهوض بالتعليم الزراعي وفتح فصل للزراعة المطرية وفصل لتنمية المراعي ،وفصل لمكافحة الآفات ..وفصل لصناعات الحرف اليدوية والسجاد ..وفصل لتحلية مياه الآبار والبحر لتوفير الكوادر الفنية المؤهلة ليواكب الاحتياجات العملية لسوق العمل .