محافظ مطروح : تنظيم احتفالية شالي موطن الأجداد بسيوة 6 أكتوبر المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم احتفالية بعنوان (شالى موطن الأجداد) بواحة سيوة فى 6 أكتوبر القادم والتى تأتى في إطار الاحتفال بقلعة شالى الأثرية كقيمة تاريخية ومعمارية وتراثية بالتزامن مع إعلانها من قبل منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو” كمنطقة تراث عالمى .

وأشار محافظ مطروح إلى أن الاستعدادات تجرى بواحة سيوة مع وضع كافة الإمكانات لظهور الاحتفالية بالشكل اللائق بقيمة ومكانة واحة سيوة السياحية وخاصة مع بداية الموسم الشتوى بالواحة ببداية شهر أكتوبر القادم والذى يشهد تدفق سياحى وإقبالا كبيرا على الواحة .

وأوضح العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بأن الاحتفالية تتضمن استعراضات فلكورية للفنون والثقافة السيوية من خلال طابور العرض التراثى لفتيات واطفال سيوة بالأزياء التقليدية، والاكلات السيوية، والحرف التقليدية، والمهارات الرياضية، مع تسليط الضوء على قلعة شالى من خلال الندوات المصاحبة للاحتفال، ومسابقات في مجال الرسم.

وكما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء امس الأربعاء بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام بتكريم لجنة المساعى الحميدة لجهودها في اتمام الصلح وانهاء خصومة مع اعلاء روح العفو والتسامح بين عائلة وكال العجارمة وخريط القطعان مع اهدائهم نسخة من كتاب الله وشهادة تقدير لجهودهم ولجميع القائمين على الصلح.

وأكد على فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالى مطروح وتضم لجنة المساعى الحميدة كل من العمده عمران امبيوة القناشي والعمدة منصور عبدالعزيز المالكي والشيخ عبد الرحمن عبد الجواد العميرى و العمدة وليد صالح عبد المالك زعلوك أبو السويطية، وعن عائلة وكال العجرمى كلا من الشيخ عطية حمد أبو بكر عبد الجليل ،والشيخ مفتاح صابر محمد أبو زعير، والشيخ فرج جويدة حتيتة سعد، وعن عائلة أبو خريط الشيخ عبد الكريم ضيف مجيد.