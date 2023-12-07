محافظ مطروح : تمويل 1456 مشروعا بتكلفة 144.5 مليون جنيه خلال 4 سنوات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اهتمام المحافظة بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير مصدر دخل مناسب وحياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيدا بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذا الشأن حيث قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بالمحافظة بتمويل 1456 مشروعا بتكلفة تمويلية بلغت 144.5 مليون جنيه وفرت من خلالها 4874 فرصة عمل لأبناء المحافظة تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر وذلك خلال الأربع سنوات الماضية في الفترة من عام 2020 وحتى 2023 .

وأوضح المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح أن الجهاز قام أيضا من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز خلال تلك الفترة بإصدار 575 ترخيص نشاط مؤقت و 435 رخصة نهائية وإصدار 645 بطاقة ضريبية و 572 شهادة تصنيف و 526 شهادة مزايا مع توفيق أوضاع 59 رخصة مؤقتة وفتح 45 ملفا بالتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى منح 508 رخص مؤقتة و 412 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة .

وأكد محافظ مطروح على دعمه الكامل وتذليل أى عقبات تماشيا مع توجه الدولة، في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء علي البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر .