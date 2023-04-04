محافظ مطروح : تشغيل 1396 عاملا بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة قام بتوفير وتشغيل وتعيين عدد 1396 من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ويأتى ذلك في إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل لأبناء مصر، مع ما تحتاجه من مزيد من القوى العاملة ، مؤكدًا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.

وصرح عاطف درويش مدير عام القوي العاملة بالمحافظة بأن مكتب تشغيل الضبعة التابع للمديرية نجح في توفير فرص عمل وتشغيل وتعيين عدد 1396 من العمالة الفنية المدربة من أبناء مطروح ومحافظات الجمهورية للعمل بمشروع الطاقة النووية السلمية بمحطة الضبعة وذلك بشركتى ( نيمكت وترست روس)،وذلك بعد نشر الإعلان عن التقدم لتلك الوظائف وأشار الى أنه طبقا للمادة ١٥ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ يتم الزام صاحب العمل بموافاة الجهة الادارية في دائرة محل العمل بشهادة قيد العامل.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.