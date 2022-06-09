محافظ مطروح: تدعيم أعمدة الإنارة في عدة مناطق بنحو 400 عمود كهرباء

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن الفترة الماضية شهدت بعض الجهود المبذولة للارتقاء بخدمة الكهرباء فى المحافظة، سواء على مستوى تطوير بعض محطات المحولات أو بعض لوحات التوزيع أو غيرها .

وأضاف لـ “المال” أنه تم تدعيم أعمدة الإنارة بنحو 400 عمود كهرباء، بالإضافة إلى إدخال قرية أبو مزهود ببرانى على الشبكة الموحدة .

وأوضح محافظ مطروح أنه تم زيادة قدرة محطة محولات العميد جهد 220/66/22ك.ف من 100الى 160 ميجا فولت امبير .

وتعد أعمدة الإنارة ، من أهم الخدمات التى تؤثر على المواطنين حي يؤدى تهالكها فى بعض الأحيان إلى ظهور حالة من الغضب الشديد بين الأهالي ، كونها قد تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي ، خاصة مع وجود النوات والأمطار..

كما أشار محافظ مطروح إلى أنه تم انشاء موزع جرجوب بالنجيلة وزيادة قدرة محطة التحلية ، فضلاً عن تدعيم وزيادة قدرة محطات محولات فوكه زيادة السعة من 50 الى 100 ميجا فولت امبير .

كما أوضح شعيب أنه تم إنشاء محطات محولات الضبعة الدائمة جهد 220/66/22 ك.ف سعة اجمالية 200 ميجا فولت امبير ، بالإضافة إلى تركيب لوحة توزيع ابطال العاشر بحنيش عدد11 خلية جهد 22 ك.ف ، وتوصيل التيار الكهربائى لمحطة تحليه مياه الضبعة.

كما أوضح أنه تم تدعيم واحلال وتجديد الشبكات بعدد 9محولات 792 عامود جهد منخفض بالمشتملات و6كم كابلات جهد متوسط ضمن خطط الشركة المختلفة لتدعيم واحلال الشبكات بقطاعات مطروح والساحل الشمالى .

ولفت شعيب إلى أنه تم تدعيم محطة محولات الحمرا جهد 66/11 ك.ف بعدد 2محول باجمالى قدرة 80ميجا فولت امبير .

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد شعيب عقد يوم الثلاثاء اللقاء الدورى التاسع لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أنه تم إدراج منطقة وادى ماجد ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير مزيد من الخدمات لاهالى المنطقة كذلك مدرج إنشاء مدرسة تعليم أساسى ، والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لإنشاء مدرسة فصل واحد لعدد من التجمعات البعيدة التابعة للمنطقة

وكذلك مراجعة إنارة الكشافات بالشوارع الجانبية خلف جراج مشروع نقل الركاب بالكيلو 4 بمرسي مطروح مع الاعداد للوصلات المنزلية للصرف الصحى قبل اعمال التمهيد وإعادة الشيئ لأصله مع ادراجها بخطة مجلس مدينة مرسى مطروح.

و كذلك الإسراع في إنارة شارع خلف مقابر أول طريق السلوم وصيانة الاعمدة الهوائية ، مع دورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح ، وإدراج الشارع للتمهيد واعادة الرصف، وتكثيف جهود رفع القمامة3 مرات يومياً بالشارع .