محافظ مطروح: تدريب 120 غطاسا للتعامل مع حالات الغرق

معتز محمودقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح رفع حالة الاستعداد القصوى لمستشفيات المحافظة ونقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى إلغاء إجازات الاطباء وتوفير جميع الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظ

معتز محمود

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح رفع حالة الاستعداد القصوى لمستشفيات المحافظة ونقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى إلغاء إجازات الاطباء وتوفير جميع الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية استعدادا لاستقبال أي حالات طارئة.

كما وجه أبو زيد ، لوكيل وزارة الصحة، بمتابعة النوبتجيات وتوافر الأطباء والممرضات فى جميع المستشفيات طوال الـ 24 ساعة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وتجهيزها مع تكثيف لجان المرور المفاجئ والمستمر عليها، وإقامة وحدات طبية بالشواطئ لخدمة المصطافين والاهتمام برش المبيدات للقضاء على الحشرات بجميع مدن المحافظةبالاضافة الى متابعة نقاط وسيارات الإسعاف البالغ عدها 102 سيارة على جميع الطرق وبمناطق التجمعات السكنية مع التاكيد على تواجد سيارات اسعاف بالشواطئ للتعامل مع اى حالات طارئة.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكل مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدى الساعة واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة نحو أي مشكلة أو شكاوى بصفة دورية والتعامل معها فى حينها استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقرر محافظ مطروح فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين ومصطافي وزائري المحافظة خلال أيام العيد، مع تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة من الطريق الدولي الإسكندرية مطروح وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن مطروح وقيادة المنطقة الشمالية والغربية العسكرية لقضاء اجازة عيد هادئة داخل المحافظة.

وأضاف أنه تم تدريب عدد 120 غطاسا بالتسيق و الحماية المدنية بمطروح للتعامل مع اى حالات غرق مع التاكيد على ابراج المراقبة بجميع الشواطئ ووضع العلامات التحذيرية للمناطق الغير امنة للسباحة واشار انه تم تجهيز 75 ساحة لصلاه العيد وتوفير خطيب بديل بكل ساحة. مع التأكيد على أهمية الخطاب الدينى المستنير.

كما شدد المحافظ على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير جميع مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من صلاحيتها من خلال فتح عدد من المنافذ لتوزيع المواد التموينية للبيع بسعر الجملة بمدن المحافظة الثمانية.

وأشار المحافظ إلى، استمرار منافذ بيع السلع الرئيسية بتخفيض 30% طوال أشهر الصيف ليستفيد منها زائرى ورواد المحافظة وتكثيف الرقابة والمتابعة على المحلات التجارية ومراجعة كميات الدقيق ومواد الوقود والبوتاجاز، مع إحكام السيطرة على الأسعار.

ووجه المحافظ لمدير الكهرباء بالمحافظة على مراجعة وتأمين التيار الكهربى طوال أيام العيد بجميع المرافق الحيوية بالمدن، خاصة مواتير رفع مياه الشرب على طول الساحل والمستشفيات وغيرها، مع مراجعة كافة شبكات الإنارة والتوصيلات لاستيعاب زيادة الأحمال، مع تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

كما أصدر توجيهاته لرئيس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والشواطئ للظهور بالشكل الجمالى والسياحى للمحافظة، مع السيطرة على أسعار الشماسى والكراسى طبقا للاسعار المحددة وعمل لافتات بأرقام تليفونات رئيس الشاطئ ومجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة، منعاً لاستغلال المصطافين، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى بالشواطئ، مع حسن التعامل مع المصطافين والالتزام بالأسعار المحددة لأسعار الشماسى مع اتخاذ قرار بإلغاء الرخصة فى حال أى مخالفة مشيراً الى ان زائري مطروح هذا العام سيشهد بنفسه تغييراً مللحوظاً فى مستوى وشكل الخدمات المقدمة له بالاضافة الى اعمال التطوير والتجميل بشوارع وميادين المحافظة

كما شدد المحافظ على شرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين.لقضاء اجازة عيد هادئة داخل المحافظة وخلال موسم الصيف .