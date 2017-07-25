محافظ مطروح : العلمين ستصبح مدينة متكاملة ذات طابع ثقافي

معتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، إنشاء مكتبة بمدينة العلمين الجديدة على غرار مكتبة الإسكندرية سيجعل العلمين مدينة متكاملة ومركزًا ثقافيًّا جديدًا بمصر.وأضاف أن إنشاء المكتبة بالعلمين سيعطي طابعًا ث

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، إنشاء مكتبة بمدينة العلمين الجديدة على غرار مكتبة الإسكندرية سيجعل العلمين مدينة متكاملة ومركزًا ثقافيًّا جديدًا بمصر.





وأضاف أن إنشاء المكتبة بالعلمين سيعطي طابعًا ثقافيًّا وحضاريًّا وتاريخيًّا للمدينة الجديدة، خاصة لما تزخر به من مقومات تاريخية حيث كانت مسرحًا للحرب العالمية الثانية وبها من المقومات التاريخية ما يجعلها مركزًا جديدًا للثقافة بمصر.

وتقدَّم بالشكر والتحية لرئيس الجمهورية نيابة عن أهالى مطروح بقياداتها التنفيذية والشعبية على هذا الفكر الراقي والبناء المستقبلي، والذى سيجعل مدينة العلمين مدينة متكاملة تمتلك جميع الخدمات ونموذجًا للمدن الحديثة.

كان رئيس الجمهورية قد أعلن، صباح اليوم، عقب انتهائه من التوقيع فى سجلات كبار الزوار بمكتبة الإسكندرية، عن إنشاء مكتبة على غرار مكتبة الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة.

من ناحية أخرى أوضح المحافظ أن رئيس الجمهورية أكد، أمس، خلال المؤتمر الرابع للشباب أن الدولة تهتم بجميع المحافظات، خاصة محافظة مطروح التي كانت تعاني في السابق من مشكلة نقص مياه الشرب، وقد انتهت المشكلة نهائيًّا بفضل تكاتف كل أجهزة الدولة بالتعاون مع المواطنين الشرفاء.

وأضاف المحافظ أن تلك الجهود أسهمت فى القضاء نهائيًّا على مشكلة نقص مياه الشرب والتى عانت منها مطروح لسنوات عديدة وارتفاع كمية المياه بها إلى 110 م3/ يوم، بعد أن كان لا يصلها سواء 35 م3/ يوم.