محافظ مطروح : الساحل مفتوح أمام ملاك المنازل بدون شواطئ ولا حفلات جماعية

أشار إلى وقف أنشطة المراكب والصيد في الساحل خلال فترة العيد ، ووجود دوريات متنقلة ومترجلة لتنفيذ القرارات مع تحرير محاضر للمخالفين.

أكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ، أن الساحل الشمالي مفتوح متاح ومفتوح أمام ملاك المنازل خلال إجازة العيد ، لكنه أكد أن إقامة الحفلات الجماعية ممنوع مع حظر أي نوع من التجمعات على الشواطئ..

وقال شعيب في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث الآن : “الهدف من غلق الشواطئ هو تقليص فرص انتشار فيروس كورونا بين جموع المواطنين”.

وكان لجنة إدارة أزمة كورونا ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، قررت أمس غلق المتنزهات والشواطئ خلال إجازة العيد التي ستبدأ من الأحد القادم حتى الجمعة ، مع زيادة عدد ساعات حظر التجوال لتبدأ من الخامسة مساءا حتى السادسة من صباح اليوم التالي ، ضمن إجراءات وصفها المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد ، بأنها “حظر جزئي” بدلا من الحظر الشامل.

وتابع محافظ مطروح : “الناس تروح بيوتها في الساحل الشمالي لا استخدام للشواطئ أو إقامة حفلات جماعية خلال العيد يمكن لملاك المنازل في الساحل الشمال قضاء العيد في الساحل”.

وأشار إلى وقف أنشطة المراكب والصيد في الساحل خلال فترة العيد ، ووجود دوريات متنقلة ومترجلة لتنفيذ القرارات مع تحرير محاضر للمخالفين.

ولفت إلى عدم وجود أي تجمعات القرى السياحة والتزام داخل وحداتهم وتوجيهات صارمة بالمرور على هذه القرى بالتنسيق مع أصحابها.

وبخصوص الفنادق المتواجدة في نطاق محافظة مطروح قال شعيب : “الفنادق صدر بها قرار من وزارة السياحة بمحددات وشروط”، مشيرا إلى أن هناك 8 فنادق تقدمت للوزارة

وكانت وزارة الصحة أصدرت مجموعة من الضوابط المشددة للفنادق الراغبة في العمل بدءا من النصف الثاني من مايو الحالي ، معظمها إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ، على أن يتقدم أي فندق بطلب للحصول على ترخيص من وزارة السياحة ووزارة الصحة تقضي بالتزام المنشآة بتلك الضوابط مع عقوبات تصل إلى الغلق وسحب الترخيص من المخالفين.