محافظ مطروح: الخطة الاستثمارية الحالية تصل لمليار و100 مليون جنيه

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عن موافقة مجلس الوزراء علي دعم الخطة الاستثمارية 2017/2018 بــ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الاسكان لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليصل إجمالي الخطة هذا العام مليار و100 مليون جنيه حتي الان صرح بذلك محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحا

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عن موافقة مجلس الوزراء علي دعم الخطة الاستثمارية 2017/2018 بــ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الاسكان لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليصل إجمالي الخطة هذا العام مليار و100 مليون جنيه حتي الان صرح بذلك محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة

وأضاف السيد أن محافظ مطروح في مقدمة أولوياته المشروعات التي تستهدف المواطن المطروحي كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وسبق ان وافقت وزارة التخطيط علي دعم الخطة الاستثمارية بــ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الاسكان .

وأكد مدير التخطيط والمتابعة علي موافقة مجلس الوزراء دعم الخطة الاستثمارية الاستثمارية 2017/2018بــ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الاسكان بعد موافقة وزارة التخطيط لرفع سقف الخطة كما وافق مجلس الوزراء علي اسناد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لشركة مياه الشرب .

وأشار السيد إلى أن المبلغ المصدق عليه 350 مليون جنيه لدعم الخطة الاستثمارية 2017 / 2018 لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موزع علي مراكز مرسي مطروح و سيوة وفقا لعدة مشروعات.

وأوضح أن تلك المشروعات الصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح استكمال خط الطرد الجديد قطر 900 مم لمحطة الرفع الرئيسية 2 بالكيلو 2 الي محطة المعالجة بالكيلو 10 بطول 11 كم مرحلة أولي بتكلفة 180 مليون جنيه

كما تشمل تطوير المرحلة الاولي للصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح بعمل توسعات بالشبكة بتكلفة 40 مليون جنيه والذي تم انشائه في 1980 وتم تشغيله عام 2000 ،فضلا عن تطوير محطة معالجة الكيلو 10 ومحطة رفع الغابة الشجرية بتكلفة 25 مليون جنيه

كما تشمل انشاء خزان سعة 3000 م3 وشبكة مياه لمنطقة وادي الرمل والخروبة بمدينة مرسي مطروح بتكلفة 20 مليون جنيه ،بالاضافة الى استكمال شبكات مياه الشرب بمنطقة القصر وأم الرخم وحي الامل وانشاء خزان تكديس ورافع لتتغذية المنطقة بتكلفة 25 مليون جنيه .

كما تشمل مشروعات مياه الشرب بمدينة سيوة عبارة عن رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة مياه المدينة مرحلة أولي بتكلفة 35 مليون جنيه،علاوة على رفع كفاءة محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمدينة سيوة بطاقة 5 الاف م3 يوم بتكلفة 25 مليون جنيه .

ومن جانبه وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الشكر للدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق علي موافقته علي دعم الخطة الاستثمارية بمبلغ 350 مليون جنيه لدعممشروعات الشرب والصرف الصحي بالمحافظة التي تخدم قطاع كبير من المواطنين وتلبية لمطالب العديد من الأهالي بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف محافظ مطروح أن وصول الخطة الاستثمارية 2017/2018 لمليار و 100 مليون جنيه حتي الآن للعام الثاني علي التوالي وخاصة قبل الانتهاء من الربع الثاني من الخطة يعكس نظرة الدولة والرؤيا المستقبلية للمحافظة بالارتقاء بالنبية التحتية وثقة الحكومة في المشروعات العملاقة التي سيتم إقامتها في الفترة القادمة .

وأشار إلى أن المنطقة ستشهد طفرة تنموية كبيرة بعد توقيع الرئيسان السيسي وبوتين عقود المحطة النووية بالإضافة إلى مشروعات تنمية إقليم غرب مصر الذي سيعود بالنفع على المواطن المطروحي وشباب مصر من الأجيال القادمة .