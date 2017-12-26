محافظ مطروح: الإعداد لافتتاح مستشفى النجيلة بعد تطويره

معتز محمود قال اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، إنه دعم قطاع الصحة هذا العام بـ20 مليون جنيه من خارج الصندوق بدعم رجال الأعمال بالمحافظة لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية.وأضاف أنه تم الإعداد لافتتاح مستشفى النجيلة بعد إعادة إنشائه وتجهيزه بتكلفة 200 مليون جنيه، واعتباره مستشفى للإحالة ل

معتز محمود

قال اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، إنه دعم قطاع الصحة هذا العام بـ20 مليون جنيه من خارج الصندوق بدعم رجال الأعمال بالمحافظة لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية.

وأضاف أنه تم الإعداد لافتتاح مستشفى النجيلة بعد إعادة إنشائه وتجهيزه بتكلفة 200 مليون جنيه، واعتباره مستشفى للإحالة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي قطاع غرب محافظة مطروح.

وأشار إلى أنه جارى تطوير مستشفيات برانى والسلوم، والتجهيز لتحويل مستشفى الطوارئ برأس الحكمة لمستشفى مركزى.

وتابع: كذلك دعم مستشفى مطروح العام بعدد ( 10 ) ماكينات غسيل كُلوى وتطوير قسم الطوارئ والعظام والعناية المركزة بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وبأشعة مقطعية بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأشار الى أنه جار إنشاء مركزى القلب والتوحد العالميين بتكلفة 150 مليون جنيه لتكون مطروح مقصدا ومنطقة جذب سياحى وعلاجي عالمى.