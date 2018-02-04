محافظ مطروح: الأزهر مؤسسة دينية عريقة في السماحة

معتز محمود



قال الدكتور سالم عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الازهرية، إنه تم استلام وتشغيل استراحة بنجر السكر 27 بمركز الحمام، فضلا عن إنشاء مجمع علم الروم النموذجى بنسبة 99% بتكلفة 30 مليون جنيه .



وأضاف خلال إفتتاح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح معرض الإبداع السنوى لمنطقة مطروح الأزهرية أنه تم استلام معهد زاوية العميد بعد احلاله وتجديده بمبلغ 5 مليون جنيه ، واحلال وتجديد مجمع الازهر بالحمام بنسبة 35% بتكلفة 30 مليون جنيه .

وأوضح مدير عام منطقة مطروح الازهرية أنه تم انشاء مجمع الروييسات بنسبة 50% بتكلفة 25 مليون جنيه ، فضلا عن احلال وتجديد مجمع كشوك عميرة بنسبة 10% بتكلفة 3 مليون جنيه .



وتابع : تم انشاء استراحات بمنطقة غزالة بنسبة 85% بتكلفة 4 مليون جنيه ، بالاضافة الى اعمال الصيانة ورفع الكفاءة بعدد من المعاهد الازهرية بالمحافظة

وأكد عبد العاطى على دور الازهر الشريف ومكانته ،مع دعم اللواء علاء أبو زيد لذلك الدور، والذى اسفر عن حصاد منطقة مطروح الازهرية للمراكز الاولى فى عدد من المسابقات الازهرية على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن والانشاد الدينى والشعر وغيرها ، بالاضافة



من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فى كلمته أن معرض اليوم بما تضمنه من أعمال فنية وتعليمية هو رسالة تأكيد بأن الأزهر سيظل المؤسسة الدينية والتاريخية العريقة بوسطيتها وسماحتها .



وأضاف أن ذلك عبر نشر تعاليم الدين الإسلامى بقيمه ومثله الصحيحه، مع تحمله لرسالته بعيداً عن أى تعصب وتشدد ، مع حمايته للمصريين من خلال نشر صحيح الدين من محاولات الإستقطاب، بل والمساهمة بدوره الوطنى وبدعم القيادة السياسية الرشيدة فى جعلهم نسيجًا وطنيًا واحدًا.



وأوضح محافظ مطروح أن العلم هو الركيزة بل هو الأساس لنهضةو تقدم أى دولة موكدا علي دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم العام والأزهرى ، باعتباره أهم القطاعات التى تُبنى عليها كافة القطاعات الخدميةو التنموية الأخرى .



حضر افتتاح معرض الابداع بمنطة مطروح الازهرية كلا من الاستاذ السيد الامام السكرتير العام و المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ،والنائب سليمان فضل العميرى والنائب مهدى العمدة عن الهيئة البرلمانية بمطروح ، والدكتور سالم عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الازهرية، وممثلى الكنيسة بمطروح ، و العمدة خالد أبو خرطة رئيس رابطة الشباب ، وعدد من العمد والمشايخ و القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

