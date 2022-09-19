محافظ مطروح: استمرار جهود تطوير عدد من المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة في توسعة وتطوير عدد من المدارس بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستيعاب مزيد من الكثافة المدرسية والوصول إلى جميع المناطق لمنع التسرب من التعليم مع زيادة أعداد الفصول.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الإعلان عن طرح ٥ مدارس جديدة بعدد ٧٢ فصلا.

وأوضح المهندس طارق مسعد، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أن المدارس المطروحة للتطوير والتوسعة هى مدارس السلوفة بالضبعة بعدد 11 فصلا، ومدرسة أسامة بن زيد بالحمام بعدد 16 فصلا.

وكذلك مدرسة أولاد مسعود بالحمام بعدد 16 فصلا، ومدرسة قرية 23 بقرى البنجر بالحمام بعدد 13 فصلا، ومدرسة العقيد أحمد جاد جميل بمنطقة القصر بمرسي مطروح بعدد 16 فصلا، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتطوير مركز تكنولوجى بمطروح وإدارة النجيلة التعليمية.