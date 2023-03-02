أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح وذلك بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الخميس٢ مارس وزيادتها دون المساس بأسعار السولار .

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين عقب ارتفاع أسعار البنزين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار البنزين بأنواعه بما يتراوح من ٧٥ إلى ١٠٠ قرش فقط وثبات سعر السولار اعتبارا من اليوم الخميس 2 مارس 2023 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى ٨،٧٥ جنيه للتر بنزين 80 و ١٠،٢٥ جنيه للتر البنزين 92 و ١١،٥٠ جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند ٧،٢٥ جنيه للتر .. وكذلك تحريك سعر غاز تموين السيارات إلى ٤،٥٠ جنيه للمتر.