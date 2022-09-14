محافظ مطروح: استمرار التدفق السياحي عبر طيران الشارتر من الدول الأوروبية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح الدولي الذى يشهد توافد من 7 إلى 8 طائرات شارتر أسبوعيا تحمل على متنها الأفواج السياحية من الدول الأوروبية منذ بداية الموسم السياحي بالمحافظة في 31 مايو 2022 حتى اليوم بلغت عدد 83 رحلة بإجمالي 14244 سائحا.

وأضاف أن مطار مرسي مطروح استقبل أمس عدد 4 طائرات شارتر قادمة من دولة ايطاليا إجمالى عدد السائحين 595 سائحا كان في استقبالهم بمطار مطروح الدولي محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة والترحيب بهم باللغة الإيطالية ناقلا تحيات محافظ مطروح لضيوف المحافظة مع تمنياته بقضاء إقامة سعيدة طوال فترة زيارتهم للمحافظة، مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة .

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة وتوافد رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية .

وأشار إلى أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة وترحيب بهم وتقديم الورود والشكولاتة، وإهداء البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسي مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.