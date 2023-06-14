محافظ مطروح: استقبال 7 رحلات طيران شارتر قادمة من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح لموسم صيف 2023 ، وذلك مع ما تشهده مطروح من رواج للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام.

وأشار إلى أنه تم استقبال أمس الثلاثاء عدد ( 7 ) طائرات قادمة من دولة إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات التي استقبلها مطار مرسى مطروح منذ بداية الموسم السياحي في مايو الماضي و حتى الآن إلى ( 21) رحلة من طيران الشارتر بواقع 16 رحلة من دولة إيطاليا وعدد 3 رحلات من دولة التشيك ورحلتان من دولة سلوفاكيا.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة أنه يتم استقبال للرحلات و الترحيب بها، مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به المحافظة من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات المياه الفيروزية والرمال البيضاء والسياحة التاريخية والتثقيفية وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة التى تجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية.