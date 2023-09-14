محافظ مطروح : استقبال 237 رحلة شارتر من عدد من الدول الأجنبية حتى الآن

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، أن محافظة مطروح شهدت هذا العام حالة من الرواج والانتعاش السياحي على مستوى السياحة الداخلية و الخارجية وخاصة في ظل الإقبال الكبير من المصطافين والزوار من المحافظات الأخرى الذين يحرصون على قضاء أجازاتهم الصيفية بمحافظة مطروح و الاستمتاع بجمال شواطئها الفريدة ورمالها الناعمة ومزاراتها السياحية التى تكتسب شهرة عالمية

وأضاف أن ذلك بجانب استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا من عدد من الدول الاجنبية والتي بلغت حتى الان 237 طائرات شارتر منها 187 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و 50 رحلة شارتر بمطار العلمين .

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية،.

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه منذ بداية الموسم السياحى لرحلات الشارتر هذا العام 2023 في مايو الماضى استقبل مطار مدينة مرسى مطروح عدد (١١٨) رحلة قادمة من دولة إيطاليا و (٢٩) رحلة من دولة سلوفاكيا و (٢٨) رحلة من دولة التشيك و ( ١٢) رحلة من دولة صريبا ، وبالإضافة الى عدد (١٦) رحلة شارتر قادمة من دولة كازاخستان و( ٣٤) رحلة قادمة من دولة التشيك وذلك بمطار العلمين الدولى .