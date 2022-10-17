محافظ مطروح : استقبال قافلة بيطرية علاجية وإرشادية من المركز القومي للبحوث

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،أن المحافظة تستقبل قافلة بيطرية علاجية وإرشادية ، من المركز القومي للبحوث لمحافظة مطروح خلال الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر الجاري وذلك في إطار بروتكول التعاون المبرم بين المركز ومحافظة مطروح تحت عنوان قوافل بيطرية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية .

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق والإعداد الجيد لأعمال القافلة، وتقديم كافة التيسيرات لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات لها، وذلك لوصول أعمال القافلة إلى أقصى المناطق المستهدفة، مع الإعلان عن القافلة بوسائل الإعلام المختلفة، وصفحة المحافظة الرسمية لتعريف المربين بها، لتحقيق أقصى استفادة للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد المصرى مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، أن القافلة تضم فريق بحثى مكون من 15 باحثا وباحثة، وتشمل أعمال القافلة تشخيص وعلاج أمراض حيوانات المزارع والطيور، وصرف العلاج بالمجان مع عمل سونار لتشخيص الامراض التناسلية والمعدية وإجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة ،

كما تشمل فعاليات القافلة تنفيذ دورات تدريبية للأطباء البيطرين، على أحدث تقنيات التشخيص الحديثة، وتنفيذ دورات إرشادية للمربين لتوعيتهم بطرق تجنب الإصابة بالأمراض وكيفية مواجهة الأوبئة والسيطرة عليها .وبرنامج عملها بمدن ومراكز المحافظة كالاتى بمركز سيوة يومى 23 و24 أكتوبر و بمركز مرسي مطروح ويوم 26 أكتوبر و بمركز الضبعة يوم 27 أكتوبر. وتختتم اعمالها بمركز الحمام يوم 28 أكتوبر.