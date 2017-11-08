محافظ مطروح: إنهاء موافقات منتجع سيوة الاستشفائى خلال شهرين

المال ـ خاصتقدمت شركة آى إم جى الكورية لمحافظة مطروح بطلب لإنشاء منتجع سياحى استشفائى فى سيوة، لحين الانتهاء من إعادة احتساب التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع على 3 مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة المياه، من المقرر أن تنشئها الشركة بالمحافظة.كشف علاء أبوزيد، محافظ مطروح، لـ«المال»، عن

المال ـ خاص

تقدمت شركة آى إم جى الكورية لمحافظة مطروح بطلب لإنشاء منتجع سياحى استشفائى فى سيوة، لحين الانتهاء من إعادة احتساب التكلفة الاستثمارية والعائد المتوقع على 3 مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة المياه، من المقرر أن تنشئها الشركة بالمحافظة.

كشف علاء أبوزيد، محافظ مطروح، لـ«المال»، عن أن الموافقات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة الكورية الخاص بالمركز الصحى بواحة سيوة يجرى حالياً العمل على إنهائها لاستخراج التصاريح الخاصة بالمشروع، متوقعاً إنهاء تلك الموافقات خلال شهرين.

أضاف أبوزيد أن الشركة الكورية ستبدأ فى التجهيز لإنشاء مشروع مركز صحى عالمى استشفائى بواحة سيوة بالتوازى مع خطتها لإنشاء 3 مشروعات لمحطات معالجة الصرف الصحى وليس بديلاً عنها.

أوضح أن المحافظة وافقت على البدء فى إجراءات مشروع المركز الصحى العالمى، مع إرجاء الاستثمارات التى ستنفذها الشركة لمعالجة الصرف الصحى بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إعادة احتساب التكلفة الجديدة للمشروعات فى ظل تحرير سعر الصرف.

وأكد أن الشركة ما زالت حريصة على إنشاء مشروعات معالجة الصرف، التى ستخدم مدن مرسى مطروح، وسيوة، والعلمين، ولم تنسحب من تلك المشروعات، لافتًا إلى أن وجود مباحثات قائمة حالياً وإعداد معادلة حسابية تأخذ فى الاعتبار المتغيرات الحالية.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه ضرورى لإعادة الاتفاق على احتساب تكلفة جديدة لسعر معالجة المتر الواحد لمياه الصرف الصحى، من المحطات التى تنشئها الشركة، وكان من المقرر لها فى السابق 4.2 جنيه للمتر المكعب من المياه المعالجة، ما لم يعد يصلح حالياً.

يشار إلى أن شركة IMG الكورية، وقعت على مذكرة تفاهم لهذه المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى، الذى عقدته المحافظة فى أكتوبر 2015، ويخدم مدن مطروح، وسيوة، والعلمين، ضمن مجموعة مذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية وتنموية، بالتعاون مع مستثمرين عرب، وأجانب باستثمارات قاربت على 200 مليار جنيه.

ومن المقرر أن توقع الشركة الكورية عقدًا المحافظة تقوم بموجبه بإنشاء 3 محطات صرف صحى مغطى على أحدث النظم والأساليب العلمية العالمية، فى واحة سيوة، ومدينة مرسى مطروح، والعلمين، على أن تقام فوق هذه المحطات مولات تجارية وأنشطة سياحية، ومنها مركز صحى عالمى بواحة سيوة.

وتحرص مطروح على تنفيذ مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى لتخفيف بعض المشكلات التى تعانيها المحافظة فى مجال الصرف الصحى، فى بعض مراكزها الثمانية التى تعيش عدداً منها بلا شبكة صرف صحى، ما يخلف أضرار بيئية وصحية فى بعض الأحيان.