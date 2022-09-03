محافظ مطروح: إنشاء 9 مدارس جديدة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الاستعدادات مستمرة للعام الدراسى الجديد مع إنشاء 9 مدارس جديدة بإضافة 105 فصول جديدة لاستيعاب المزيد من الكثافة ورفع كفاءة وصيانة 8 مدارس أخرى بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية،

ووجه محافظ مطروح الشكر للواء يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية على جودة وسرعة تنفيذ الأعمال في انشاء وصيانة مدراس المحافظة بما يليق بجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة .

يأتى هذا أستعداداً للعام الدراسى الجديد 2022 – 2023 ، والذى ينطلق مع أول أكتوبر القادم



وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الاعمال والمنشآت الجديدة بعدد 9 مدارس جديدة ستدخل مع بداية العام الدراسى وهى : أعمال توسعة مدرسة نجع الشيخ صابر تعليم اساسى بمدينة الحمام بعدد ٧ فصول ، ومدرسة عمر بن الخطاب تعليم اساسى بعدد ١١ فصلاً، وذلك بمدينة الحمام ، كذلك توسعة مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات بعدد٣ فصول و المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح بعدد١٤ فصلاً ، ومدرسة الكرامة تعليم أساسى برأس الحكمة بعدد ٢٦ فصلاً ، وذلك بمدينة مرسي مطروح ، ومدرسة سعد بن أبى وقاص تعليم أساسى بعدد ١١ فصلاً ومدرسة ابو بكر الصديق بعدد ١١ فصلاً ، وذلك بمدينة النجيلة، ومدرسة فرج كويلة تعليم أساسى بمدينة برانى بعدد ١١ فصلاً ، ومدرسة جلحوب المغوارى بعدد ١١ فصلاً بمدينة العلمين ، وذلك بالاضافة الى الأعمال الجارية بعدد 20 مدرسة وطرح 10 مدراس أخرى .



وأضاف مدير فرع هيئة الابنية التعليمية أنه تم كذلك رفع كفاءة عدد 8 مدراس بمطروح وهى مدرسة رياض الصالحين الاعدادية ومدرسة كريم هنداوي الثانوية بمرسي مطروح ، ومدرسة الملاح الابتدائيه بالنجيلة ، ومدرسة حويل الابتدائيه ومدرسة بلال بن رباح الابتدائية بمدينة الحمام ، ومدرسة الروضه تعليم اساسى بمدينة الضبعة، ومدرسة سيدي عبد السلام تعليم اساسى ومدرسة ابو شروف تعليم أساسى بمدينة سيوة ، بالإضافة الى طرح عدد 15 مدرسة أخرى ضمن اعمال رفع الكفاءة.