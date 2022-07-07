محافظ مطروح: إنشاء طريق «سيوة - جغبوب» مع ليبيا بتكلفة 550 مليون جنيه

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق التنموية بمدن المحافظة، إلى جانب الطرق القومية الأخرى التى تشهدها المحافظة، ومنها طريق سيوة جغبوب كمحور تجارى بين مصر ودولة ليبيا الشقيقة بطول 90 كم مزدوج، بعرض 24 مترًا، بتكلفة 550 مليون جنيه.

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن أعمال تنفيذ تطوير وازدواج طريق سيوة مطروح يجرى حاليًا استكمالها، لافتًا إلى أنه يتم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي.

وأضاف لـ«المال» انه تم إنهاء نحو 72 كيلومترًا ضمن أعمال تطوير طريق سيوة مطروح، لافتًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا بقطاعين بأحدث تقنية لرصف الطريق خرسانيًا، وفق المواصفات الفنية، وذلك بالتوازى مع تطوير الطريق الأسفلتى من خلال هيئة الطرق.

ويبلغ طول الطريق 300 كيلومتر، ويستهدف إنشاء مسار مزدوج، أحدهما خرسانى لعربات النقل الثقيل بعرض 3 حارات للشاحنات القادمة من سيوة، والآخر أسفلتى للمسافرين وعربات الركوب، بإجمالى تكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه لعدد 6 قطاعات.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق التنموية بمدن المحافظة، وجارى العمل بمشروعات أخرى، منها تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7 كم، فضلًا عن طريق قرية جارة أم الصغير – سيوة، وذلك بطول 96 كم.

ولفت «شعيب» إلى أن مشروعات الطرق المطورة فى المحافظة تشمل أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق جارة أم الصغير – بئر النص بطول 110 كم، وكذلك تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهى الدين بطول 23 كم.

وأشار محافظ مطروح إلى تطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول 77 كم، إضافة إلى الطرق التنموية بالساحل الشمالى، منها القطاع الثالث «برانى – السلوم» بطول 54 كم وطرق بمدينة الحمام بطول 36 كم.

ولفت إلى استكمال توسعة طريق الإسكندرية مطروح من 5 إلى 6 حارات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتزامن مع تطوير طريق مطروح – سيوة.