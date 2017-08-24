محافظ مطروح: إعادة تشغيل الأصول الثابتة باستثمارات 140 مليون جنيه

معتز محمود قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن المحافظة نجحت فى تشغيل الأصول الثابتة والمهدرة منذ سنوات باستثمارات تبلغ 140 مليون جنيه.وأضاف أبو زيد، خلال فعاليات العيد القومي للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور قيادات المحافظة وشيوخ وقبائل مطروح، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين، أن المح

معتز محمود

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن المحافظة نجحت فى تشغيل الأصول الثابتة والمهدرة منذ سنوات باستثمارات تبلغ 140 مليون جنيه.

وأضاف أبو زيد، خلال فعاليات العيد القومي للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور قيادات المحافظة وشيوخ وقبائل مطروح، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين، أن المحافظة نجحت فى لإنهاء مشكلة مياة الشرب التى كانت تواجه سكانها بعد افتتاح 3 محطات تحلية مياة البحر، هى باجوش ومحطتى الرميلة الأولى والثانية.

وتابع أبو زيد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق حلم أبناء مطروح الذي راودهم كثيرا، وأطلق إشارة البدء لتحقيق حلم راود أبناء مطروح كثيراً، وهو مشروع تنمية غرب مصر بمنطقة جرجوب، بمدينة النجيلة بما يحمله من مخطط إستراتيجى عالمى لميناء تجارى ومنطقة تجارية وصناعية عالمية، وما يتميز به موقع الميناء الدولى الجديد بمميزات تعزز أهميته الإستراتيجية والاقتصادية.

وأكد المحافظ أن العيد القومى هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة لما تحظى به مطروح من اهتمام القيادة السياسية التى مع البدء فى جنى ثمار المؤتمر الاقتصادى بافتتاح المرحلة الأولى من أكبر المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.