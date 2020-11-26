محافظ مطروح: إطلاق مبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والعمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي “مجتمع رقمي تفاعلى”.

ووجه المحافظ إلى رؤساء المدن بالإعلان عن المبادرة بجميع وسائل الاتصال، موضحا أن المبادرة تتضمن أكثر من ٣٠ تخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيداً بمحاور هذه المبادرة التى تستهدف تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، والمضى قدمًا فى التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وكذا اعتماد أساليب ونظم الإدارة والتقنيات الحديثة.

وزارة الاتصالات ستتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل

وأوضح محافظ مطروح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل، مشيرا إلى أهم الشروط والمزايا التى تتيحها المبادرة وهى ألا يكون المُتقدم قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من ٥ سنوات، مكافأة تحفيزية تصل إلى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، شهادة من المعهد القومى للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح، شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

وللتسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة يكون من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومى للاتصالات.. www.nti.sci.eg/dey/ .

