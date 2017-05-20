محافظ مطروح : إزالة تعديات على 680754 متر من أراضي الدولة

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن إزالة 199 تعديًا على أراضي الدولة، بإجمالي مساحة 680754 م2، من إجمالي 1316 تعديًا على أراضي الدولة التي تم إصدار قرارات إزالة لها؛ بفضل جهود الحملات المكثفة يومي الأربعاء والخميس الماضيين من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.وأكد المحافظ أ

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن إزالة 199 تعديًا على أراضي الدولة، بإجمالي مساحة 680754 م2، من إجمالي 1316 تعديًا على أراضي الدولة التي تم إصدار قرارات إزالة لها؛ بفضل جهود الحملات المكثفة يومي الأربعاء والخميس الماضيين من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.





وأكد المحافظ أن إجمالي التعديات بالمحافظة 1316 تعديًا على أراضي الدولة، وتمت إزالة 199 تعديًا بمدن المحافظة الثماني، وبيانها كالتالي “تمت إزالة 98 تعديًا من 781 بمدينة مرسى مطروح– 39 تعديًا من 284 بمدينة الضبعة– 32 تعديًا من 42 بمدينة العلمين– 10 تعديات من 62 بمدينة براني– 12 تعديًا من 77 بمدينة الحمام– 5 تعديات من 63 بمدينة النجيلة– 3 تعديات من 4 بمدينة السلوم– 3 تعديات بمدينة سيوة”، والمتبقي 1117 حالة تعدٍّ.

وشدد محافظ مطروح على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استعادة أراضى وضع اليد للدولة وحقوق مواطنيها، مضيفًا أنه لن يضارَّ أي مواطن في عهد السيسى، الذي يحرص دائمًا على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها من أجل مصر والمصريين والعبور إلى المستقبل.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص الأراضي بمدن الضبعة والعلمين وقرية رأس الحكمة بوعي حقيقي لأهالي مطروح الذين ضربوا وما زالوا يضربون أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، وغلّبوا المصلحة العليا للبلاد على مصالحهم الشخصية، مؤكدين دائمًا أنهم جزء من الدولة حماة لبوابتها الغربية، مؤيدين ومباركين خطوات رئيس الجمهورية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وإزالة الفروق بين طبقات المجتمع، والعبور بمصر إلى المستقبل عبورًا آمنًا، مؤكدًا أنه لن يضارَّ مواطن في عهد السيسي.

وأوضح أنه تم وضع مخطط للانتهاء من إزالة كل التعديات على أراضى الدولة قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، حيث تم التوجيه بقيام حملات إزالة يومية للانتهاء من جميع التعديات بكل مدن المحافظة.