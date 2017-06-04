محافظ مرسى مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

الامتحانات تتم هذا العام فى 10 لجان متفرقة على مستوى المحافظة معتز محمود تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لجان امتحانات الثانوية العامة التى تبدأ اليوم الأحد من خلال 10 لجان متفرقة على مستوى المحافظة وتضم مدينة مرسى مطروح 4 لجان منها. كما تضم لجان المحافظة لجنتين بمدي

الامتحانات تتم هذا العام فى 10 لجان متفرقة على مستوى المحافظة



معتز محمود



تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لجان امتحانات الثانوية العامة التى تبدأ اليوم الأحد من خلال 10 لجان متفرقة على مستوى المحافظة وتضم مدينة مرسى مطروح 4 لجان منها.



كما تضم لجان المحافظة لجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة،والسلوم.



ويؤدى 1750طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح،منهم 1559طالبا نظام حكومى و191 منازل،منهم 783 علمى علوم و144علمى رياضة و632أدبى بمدرستى الثانوية العسكرية بنين وباحثة البادية.



وأكد اللواء علاء أبو زيد أن المحافظة أعدت خطة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام مع الحرص على توفير كل سبل الراحة للمراقبين وللطلاب خلال أدائهم للامتحانات. وأوضح أبوزيد أن التنسيق يتم بين كل الجهات وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الامن، مع توحيد مصدر البيانات من خلال تقرير يومى، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين المديريات الخدمية المختلفة ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح.



واطمأن محافظ مطروح على عملية سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة والأمان والهدوء للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات، يرافقه كل من المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.