محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير «كتشنر»

المشروع يشمل رفع كفاءة الجراجات ومنظومة الجمع والنقل للمدن التي تقع على خط كيتشنر، وإنشاء محطة وسيطة ثابتة بالحامول، واعادة تأهيل واغلاق مقلب مطوبس وإنشاء مدفن صحى يتضمن خلية دفن، بالإضافة لإنشاء مصنع جديد بطاقة استيعابية 1200 طن / يوم ببلطيم، ومصنع جديد بطاقة استيعابية 600 طن/يوم ببيلا

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير مصرف “كتشنر”، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، الذى يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، بحضور الدكتور أحمد سعيد، مستشار وزير التنمية المحلية لقطاع المخلفات، والدكتور أحمد خليل، مدير المكتب الاستشارى لتنفيذ مشروع كيتشنر، ومحمود زهران، رئيس جهاز النظافة.

قال محافظ كفر الشيخ، سيتم رفع كفاءة الجراجات ومنظومة الجمع والنقل للمدن التي تقع على خط كيتشنر، وإنشاء محطة وسيطة ثابتة بالحامول، واعادة تأهيل واغلاق مقلب مطوبس وإنشاء مدفن صحى يتضمن خلية دفن، بالإضافة لإنشاء مصنع جديد بطاقة استيعابية 1200 طن / يوم ببلطيم، ومصنع جديد بطاقة استيعابية 600 طن/يوم ببيلا.

وأضاف المحافظ، أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

كما أكد اللواء جمال نور الدين، أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأشار المحافظ، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان فى المناطق الواقعة فى نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مجموعة من التدخلات التي من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود فى نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذى تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى فى تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.

واشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة.

مشيراً إلي اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات.

جدير بالذكر، أن مصرف “كتشنر” يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو متراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ.

ويهدف مشروع كتشنر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعاون الدولي التي تنسق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والإسراع بتنفيذ مرحلة المخلفات الصلبة فى مشروع مصرف كتشنر المشار إليه.