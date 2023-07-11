محافظ كفر الشيخ يناقش إقامة منطقة لوجستية زراعية بالتعاون مع وفد إيطالي

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووفدًا إيطاليًّا، لإقامة منطقة لوجستية زراعية، لإنتاج المحاصيل والتقاوي والأسمدة والشتلات وغيرها، إضافة لتطبيق نظم التشغيل الجديدة الخاصة بأعمال الزراعة الحديثة، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين المحافظة، والوفد الإيطالي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيرًا بكل المحافظة، ومحافظة كفر الشيخ، لإقامة مشروعات قومية متعددة،

وآخرها منطقة لوجستية بمدينة كفر الشيخ أمام جامعة كفر الشيخ، على مساحة 25 فدانًا، توفر 30 ألف فرصة عمل متنوعة الخدمات،

بالإضافة إلى أنه جارٍ إقامة مناطق لوجستية أخرى، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم اختيار 4 محافظات على مستوى الجمهورية، منها كفر الشيخ بمنطقة الدلتا لإقامة مناطق لوجستية زراعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بأراضٍ خصبة، إضافة إلى تميزها بمرور نهر النيل بها، وبيئة مناسبة للزراعة،

مشيرًا إلى أن الوفد الإيطالى سيقوم بعدد من الإجراءات؛ منها تحليل التربة، ومصادر الماء، وتوفير كل المرافق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمحافظة،

ونوه بأن إقامة منطقة لوجستية زراعية ستوفر العديد من المنتجات الزراعية، وتشغيل عمالة، والتعرف على نظم التشغيل الجديدة.