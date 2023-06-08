محافظ كفر الشيخ يعلن توريد 247 ألف طن قمح حتى الآن

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة المزروعة بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن جملة ما تم توريده 247 ألفا و41 طنا و 253 كيلو قمح بنسبة توريد 88.43%، مشيرا إلى أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقعا بالمحافظة 191 ألفا و 824 طنا و 458 كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 45 ألفا و 493 طنا و 795 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار” التقاوي”، 9723 طنا ، بإجمالي 247 ألفا و41 طنا و 253 كيلو قمح.

ونهاية مايو الماضي أصدر الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعديل أسعار القمح التمويني استخراج 87.5%، للمخابز البلدية.

وحدد وزير التموين بأن بيع سعر طن القمح التمويني المسلم للمطاحن بملغ 10060 جنيهًا.

وحدد سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام/ فيما جاء سعر الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا.

وأكدت الوزراة انه برغم ارتفاع اسعار القمح والجقيق التمويني إلا أن رغيف الخبز التمويني لم ولن يرتفع وسيظل بـ 5 قروش للرغيف، كما هو على البطاقات التموينية.