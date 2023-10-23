محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمناقشة مدى جاهزية المعدات وأماكن الإخلاء والإغاثة بالمدن استعدادًا للشتاء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة مدى جاهزية المعدات بمدن ومراكز المحافظة، والتأكد من كفاءتها والتشديد على إرسال تقرير بالمعدات المعطلة، وتجهيز أماكن الإخلاء والإغاثة، وذلك بحضور، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم المرور على الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءتها، إضافة إلى أماكن الإخلاء والإغاثة، فضلاً عن متابعة شهادات الصلاحية الخاصة بأطقم الإغاثة، وحصر وإصلاح المعدات المعطلة، استعداداً لموسم الأمطار ولصالح الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمويل 252 مشروعاً بتكلفة 5.4 مليون جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 252 مشروعا بتكلفة 5.4 مليون جنيه، خلال شهر، بداية من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لنحو 90 مشروعا للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ50% الأخرى منحة لا ترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.