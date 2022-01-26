محافظ كفر الشيخ يشيد بدور الجامعة وبدء التعاون لدفع عجلة العمل في الاشتراطات البنائية

خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الإسكان غرب وشرق كفر الشيخ بدأ يظهر للنور بقوة، مشيداً بالهيئة الهندسية والجهات المنفذة للمشروع بالمحافظة ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المدن، مؤكداً أن المحافظة تشهد نهضة في هذا الشأن، إضافة لأعمال الرصف المستمرة بمدن وقرى المحافظة، وأعمال التطوير والتجميل.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالأدوار المتنوعة لجامعة كفر الشيخ سواء الدور التعليمي والخدمي بالتعاون مع المحافظة لخدمة المواطنين بالقرى والمدن، إضافة للحملات الطبية والقوافل والمساهمات في الاستشارات الهندسية، إضافة للتعاون بين المحافظة خلال المرحلة المقبلة في الاشتراطات البنائية بمشاركة الخبراء بكلية الهندسة للوصول لحلول وفق القانون للانتهاء من التراخيص الخاصة بالمواطنين.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وقال محافظ كفر الشيخ: خلال الأشهر المقبلة سيتم البدء في إنشاء الجامعة الأهلية بجوار الجامعة، إضافة للجامعة التكنولوجية الأهلية، وامتداد جامعة كفر الشيخ، لتكتمل المنظومة التعليمية التي تقدمها الجامعة للطلاب.

وأضاف أن هناك تعاون بين المحافظة والجامعة في مواجهة متحورات فيروس كورونا المستجد، مناشداً أهالي المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وأسرهم من الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته، في ظل البرودة التي تتعرض لها البلاد والطقس السيئ.