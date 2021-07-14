محافظ كفر الشيخ يشيد بأعمال تعميق وتطهير بحيرة البرلس

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الجارية في بحيرة البرلس من أعمال تعميق وتطهير، والقاء 4 ملايين وحدة زريعة، لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية البحيرات وتطهيرها وتعميقها.

وقال المهندس أسامة هنداوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ، إن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالثروة السمكية بالبحيرات، لذا تم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي بالبحيرات، فتم إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بجميع البحيرات المنتشرة في مصر، ومنها بحيرة البرلس، تم إلقاء 4 ملايين وحدة زريعة سمك، من بينها 3 ملايين وحدة زريعة بلطي، ومليون وحدة زريعة مبروك، مؤكداً أن إلقاء الزريعة بالبحيرة لتنميتها، وزيادة المخزون السمكي بها، مما يؤثر على زيادة نسبة الصيد للصيادين، كما يؤدي لخفض الأسعار حينما تزداد كميات الأسماك ببحيرات مصر.

وأضاف هنداوي، يتم إلقاء بلطي نيلي ومبروك حشائش ومبروك فضي، لأنها صالحة للزراعة في المياه العذبة، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعميق جارية، من خلال شركة المقاولون العرب، وتقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حالياً في منطقة النقعة ببحيرة البرلس، كما تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات بالبرلس، ضمن رؤية وتخطيط السيد القصير، وزير الزراعة ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية.