محافظ كفر الشيخ يشهد افتتاح موسم حصاد القمح ويدير حوارا مع المزارعين

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 10 أفدنة بقرية الدقدوقي التابعة لمركز دسوق، في حضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق وعدداً من المزارعين.

وأدار المحافظ حواراً مفتوحاً مع صاحب الحقل والمزارعين للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول ، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 23 أردب قمح صنف مصر3.

ومن جانبه أوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانا، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج الحقول الارشادية من 21 أردبا لـ 26 أردبا للفدان، لافتاً إلى أن متوسط عام الإنتاج المتوقع للفدان 18 أردبا، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي القريبة من البحر المتوسط، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – مصر 4 – جيزة 171 – سدس 14) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام ، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح ، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مؤكداً أن سعر الأردب الذي قررته الدولة مناسب للفلاح وبنسبة زيادة عن العام الماضي تقارب الضعف.

وأعرب المزارعون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والإستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام أسوة بالأعوام الماضية، حيث تم وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية بشكل عام، وبشكل خاص زراعة القمح، والتي تصل إجمالي المساحة المنزرعة به في المحافظة الى 215 ألف فدان، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخري فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح من خلال 22 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، وتم توريد 7000 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى اليوم الخميس.