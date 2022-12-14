محافظ كفر الشيخ يشدد على استمرار حملات التفتيش على الأسواق لمكافحة التلاعب والغش

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وفي هذا السياق تمكنت حملات 6 مجالس مدن من تحرير 81 محضراً متنوعاً، فتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بإشراف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع إدارة تموين دسوق، والرقابة التموينية ومفتشى التموين، والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات، على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة، من تحرير 34 محضرا لأصحاب المخابز والمحال التجارية، منهم 18 محضر للمخالفات المتنوعة من أصحاب المحال، منها محضر صحة ، ومحضر لحوم ،و 4 تموين ،و 2 بيئة ،و 10 متنوعة، و16 محضراً لأصحاب المخابز ، منهم صحة،و نقص وزن، وتجميع خبز مدعم 3000 رغيف لبيعها بالسوق السوداء.

وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الحملة التموينية على الأسواق والمخابز، للتفتيش على المخابز والاطمئنان على سلامة رغيف الخبز من حيث الوزن، والصلاحية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، ومتابعة الاسعار، وتمكنت الحملة من تحرير 13 محضرا متنوعا للمخالفين.

وأشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملة التموينية على الأسواق والمخابز والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه من تحرير 6 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وأسفرت الحملة من تحرير 9 محاضر متنوعة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة أيمن خلف، من تحرير 15 محضراً متنوعاً من المخالفين من التجار وأصحاب المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.