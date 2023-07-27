محافظ كفر الشيخ يشدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا، لمتابعة جهود التعامل لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وآخر المستجدات التي تمت لمواجهتها، وبالتعاون مع مجالس المدن والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، وجهات الولاية.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم بشكل يومي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وناقش محافظ كفر الشيخ، تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، باعتبارها تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين، إضافة إلى منع التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف الهام والحيوي.

وأشار إلى أنه أعطى توجيهات باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، لمنع التعديات وخاصة على الأرض الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.