محافظ كفر الشيخ يتفقد موقعي فحص السيارات ومحطة الرصف الجديدة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد لوحدة فحص السيارات، إضافة لتفقد الموقع الجديد لمحطة الرصف الجديدة، على رافد الطريق الدولي “كفر الشيخ طنطا”، للاطلاع على الأعمال الجارية.

ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع لبدء تشغيلها، لإنتاج خلطة أسفلتية، مطابقة للمواصفات القياسية، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني.

وأكد أنه جار الانتهاء من وحدة تراخيص سيارات النقل الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إنتاج الخلطة الأسفلتية بمواصفات قياسية خلال الأيام القليلة القادمة، لقرب الانتهاء من تطوير المحطة الاسفلتية “محطة الرصف”، بموقعها الجديد خارج الحيز العمراني، لتعمل بنظام اسكادا سستم، للحصول على خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية، عقب نقلها من القنطرة البيضاء.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية لترميم محطة الملك فؤاد، والاطلاع على الأعمال التي تمت في المحطة من أعمال تطوير وترميم ، إضافة للتعرف على نسب التنفيذ.

وقال إن محطة الملك فؤاد ستشهد إقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.