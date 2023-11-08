محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وتابع سير العمل موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً.

قال محافظ كفر الشيخ إن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأضاف، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق “رؤية مصر 2030”.

وتابع: إن ديوان المحافظة شهد تطويرا كبيراً بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذي سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة .

كما تابع محافظ كفر الشيخ واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن كفرالشيخ ، برئاسة ” عصام القصيف ” رئيس مركز ومدينة الحامول، مشدداً بتكثيف الحملات للتصدي بكل شدة وحزم لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء… ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال ومتابعة تسليم المحاضر والعرض على النيابة العامة لسرعة تنفيذ الأحكام.