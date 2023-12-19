محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية بمشاركة أجهزة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، واللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية بالمحافظة، برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية كل من (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكلية الفنية، هيئة تفتيش القوات المسلحة)؛ للتأكد من استعدادها لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على تمام جاهزية محافظة كفرالشيخ بكافة مراكزها وأحياءها وقطاعاتها المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة ومتابعة الاصطفاف؛ هو التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

وبدأت الزيارة بتفقد اللجنة المكلفة بالمتابعة، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والتي تم ربطها بمنظومة كاميرات رقمية فائقة الدقة؛ لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات والكوارث.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات، لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة، التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وكذلك التجارب العملية التي تم تطبيقها لمراجعة خطط الأزمات والكوارث بالمحافظة.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتابع محافظ كفرالشيخ جاهزية معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية وتشمل سيارات الإسعاف، والإطفاء، والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، واللوادر والإنقاذ السريع، وقطاعات المرافق المختلفة، ومدى كفاءتها، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ مؤكدا حرص المحافظة على ضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات، مؤكدا أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

وكانت محافظة كفرالشيخ، قامت بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمحافظة كفرالشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.