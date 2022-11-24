محافظ كفر الشيخ يتابع اعمال إنشاء طريق شاحنات موازي للطريق الدولي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء طريق للشاحنات من الرصف الخرساني موازيا للطريق الدولي الساحلي، من كوبري البرلس العلوي بطول 35 كم، حتى قطاع الأمن المركزي على حدود محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بشبكات الطرق واستحداثها وتوسعاتها، برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بالطرق والمحاور يعمل على خلق منظومة متكاملة من النقل.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عماره، ةالمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من المسئولين بمديرية الطرق، والدكتور أحمد سعيد، مدير ادارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمهندس نصر طبيخ ، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندسة غادة أبو كيله، رئيس قطاع الكهرباء بكفر الشيخ.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ الأعمال التي يشهدها مشروع إنشاء كوبري سخا العلوي على مزلقان السكة الحديد الجاري العمل به، مؤكدا أن موقع كوبري سعد زغلول، شهد المعاينات الخاصة، من قطاع كهرباء كفر الشيخ والهيئة العامة للطرق وإعادة عرض المقايسات الخاصة بالمشروع.