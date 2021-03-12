اقتصاد وأسواق

محافظ كفر الشيخ يبحث وضع خطة شاملة للتنشيط السياحي

تطوير مسار العائلة والعناية بالقصور والمواقع الأثرية وإعادة الصناعات اليدوية لسابق
السيد فؤاد 2:33 م, الجمعة, 12 مارس 21 2:33 م, الجمعة, 12 مارس 21

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عقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة تنشيط وترويج للسياحة بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وأشرف موافي، السكرتير العام، وصفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وحاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأشرف صحصاح، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية .

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه آن الأوان لوضع خريطة سياحية للمحافظة، والاهتمام بالمناطق السياحية التي تتميز بها المحافظة، سواء سياحة دينية ” إسلامية ومسيحية ” أو مناطق أثرية لها مكانتها العالمية، بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنشيط السياحة والتربية والتعليم والجامعة والغرفة التجارية، وما تضمه من شعبة السياحة للترويج وبيان أهمية ما تمتلكه المحافظة من مناطق سياحية متعددة “دينية شاطئية ” خاصة بها مواقع أثرية هامة.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتماما بقطاع السياحة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم وضع خريطة سياحية بالمحافظة، والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا، ليكون موقع لائق بالمكان، وسيتم افتتاحه قريباُ، ليتم ربط الرحلة السياحية للسياح سواء داخل مصر أو خارجها فلا بد من الجمع بين زيارة مسار العائلة وكنيسة السيدة العذراء بسخا، وما تضمه من قطع أثرية نادرة ،ومنها آثار قدم السيد المسيح على حجر، وكُتب على الجانب الآخر من الحجر باللغة العربية “الله 1″، بمتحف كفر الشيخ القومي الذي يضم عدد كبير من القطع الاثرية لجميع العصور التي مرت بها مصر ” يونانية ،قبطية ،رومانية ،فرعونية ،اسلامية”.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم الاهتمام بآثار فوه الإسلامية، التي لا تقل عن أي مدينة أثرية عالمية بل تزيد، كما تم التوجيه بالاهتمام بصناعة السجاد والكليم بفوه، والتسويق الإلكتروني، وسيتم منح 100 لون من بين 500 لون ستوفرهم وزيرة التضامن الاجتماعي للنهوض بالصناعة مع ضمان التسويق الإلكتروني للصناعات اليدوية.

 وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك مواقع آثرية هامة سواء محطة الملك، التي سيتم تطويرها وستكون محطة قطار متميزة بعد رفع كفاءتها وتطويرها، إضافة لوجود خطة للحفاظ على القصور الملكية بالمحافظة، والمحافظة تحتاج لمستثمرين لإقامة فنادق متميزة تليق بمكانة محافظة كفر الشيخ، والمحافظة تفتح ذراعيها لهم للجذب السياحي، إضافة لتطوير مصيف بلطيم، ليماثل أفضل المناطق الشاطئية، وربطه ببحيرة البرلس التى بها زر سياحية هامة والتي تضم 28 جزيرة بها آثار متعددة.

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بقلم السيد فؤاد

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