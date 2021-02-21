محافظ كفر الشيخ ووزير القوى العاملة يسلمان 9327 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين

قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين: إن الوثيقة التى تقدمها وزارة القوى العاملة، توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 ألف جنيه، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة “حياة كريمة”.

جاء ذلك أثناء تسليم اللواء جمال نور الدين، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة،9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن ذلك القطاع الذي يمثل أحد الأنشطة المهمة التى تمثل المحافظة، ما بين صيادي البحر المتوسط والبحيرة ونهر النيل، والذي قدر عددهم على مستوى المحافظة بما يزيد عن 6200 صياد جزء كبير منهم سيدات، أولتها الحكومة كل الاهتمام فى الفترة السابقة من مختلف الجهات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل توجيهاته.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا جئنا إلي صيادي كفر الشيخ والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، مشيداً بكفر الشيخ، باعتبارها قلعة إنتاج الأسماك فى مصر والمحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج الأسماك، مشيرا إلي أنها تنتج 50% من إنتاج مصر من الأسماك، بمعدل 800 ألف طن سنوياً، ويمثل الاستزراع السمكى بها 70% من مختلف الأنواع.

وأضاف الوزير، إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة .

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى مبلغ 500جنيه على أربع منح ليصل الاجمالي الى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين .

وقال “سعفان” سبق وتم توجيه جميع المديريات بعدم اعتماد العمالة غير مثبت فى بطاقة الرقم القومي لها مهنتها كعمالة غير منتظمة أو صيادين ، حتى نتأكد من وصول الدعم والرعاية المقدمة لمستحقيها، ويتوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة متاحة أمام كل الجهات التى ترغب فى رعايتها وتوفير المساعدة لها .

وأشار “سعفان” إلي أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين كأولي الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، منوها إلى أنه في خلال لقاءاتنا السابقة مع الصيادين فى المحافظات المختلفة لدراسة مشكلاتهم والوقوف على حلول لها ، وجدنا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن الصيادين الذين يملكون رخصة للصيد مؤمن عليهم وبالتالي هم خارج منظومة العمالة غير المنتظمة ، ومع ذلك أصدرت توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بضم الصيادين لفئة العمالة غير المنتظمة ووضعهم تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة اجتماعياً وصحياً لتلك الفئة.

وقدم علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ الشكر والتقدير للوزير والمحافظ ، على الدعم المقدم لتلك الفئة المهمة التي تشكل قطاعا كبيرا من العمالة على مستوى الجمهورية ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، لدعم الاقتصاد القومي واستكمالاً لمبادرات القوى العاملة لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً فى كافة نواحي حياتهم.

وقال ناصف إن وزير القوي العاملة أصدر قرارا يقضي بتوفير مزايا جديدة للعمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا ، وحصرهم على أرض الواقع وتوفير كل سبل الدعم لهم من استخراج شهادات قياس مستوي المهارة مجاناً، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات الرقم القومي مثبت فيها المهن التي يعملون بها وبالتالي شمولهم فى مظلة الرعاية التي تقدمها القوى العاملة.