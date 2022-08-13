محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية الكندي يتفقدان المدارس الحقلية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، هارجيت ساجان وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي، ولويس دوما السفير الكندي في مصر، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، لتفقد المدارس الحقلية “ذرة وسمسم ودورن” بقرية “السيد البدوي” التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على قصص النجاح لهذه المدارس، وآثارها الإيجابية، لتعميمها بالمناطق القريبة من البحر المتوسط لتقليل ملوحة التربة وتحسين الصرف، وزيادة الإنتاجية للمحاصيل.

والتقى محافظ كفر الشيخ ونائبه والسفير الكندي ووزير التعاون الكندي بالمزارعين بقرية السيد البدوي المستفيدين من المدارس الحقلية، معبرين عن سعادتهم بالتجربة والاستفادة من الزراعة الحديثة، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من الطلبات الخاصة بالقرية ووجه بسرعة حلها.

ومشروع “سيل إيفاد” أقيم بـ 3 قرى ” السيد البدوي، وسيدي طلحه، وإبراهيم الدسوقي” بهدف تحسين سبل المعيشة في المناطق الأكثر فقرا وتدعيم المرأة والشباب، وإقامة عدد من المشروعات منها تبطين الترع لتحسين الصرف وإقامة جمعيات ومشروعات لتحسين الدخل، وإقامة مستوصف وجمعية وصول ودواري رياح.

وتهدف هذه المدارس إلي توعية الزراع بأهم التوصيات الفنية التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من حيث الاهتمام بخدمة الأرض واختيار الأصناف المناسبة ومواعيد وطرق الزراعة المناسبة ومقاومة الحشائش والأمراض، وطرق التربية والتغذية السليمة لحيوانات المزرعة، والتواصل مع المزارعين لحل المشاكل التي قد تواجههم، وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار مع الجهات المشاركة من باحثين ومرشدين وزراع من أجل تعظيم الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمع الريفى.

وينفذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات عدة ومنها المحاصيل بمطوبس بالاستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية، والمشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

والبرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامج ينفذها مرفق البيئة العالمي GEF في مشروع “سيل” على مساحة 90 ألف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، والفاو تعد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وأنواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من آثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه.

ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة sall قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف من أجل توفير فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد”.