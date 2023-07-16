محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان الأعمال الجارية لترميم قصر الملك فؤاد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، موقع إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب، كما تفقدوا الأعمال الجارية لترميم قصر الملك فؤاد.

وفي هذا الصدد قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب يهدف الى تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديدًا قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمته التاريخية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ذلك في ضوء استراتيجية الدولة لتحفيز التدريب والإبداع وريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير مساحات مخصصة داخل المحافظات والجامعات الحكومية لتصبح مقاراً لاستضافة أنشطة التدريب والإبداع ويسمي مركز مصر الرقمية للتدريب والإبداع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن إرادة الآثار قد تلقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلًا فى تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية، لترميمه من خلال شركة المقاولون العرب.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب (فرع شمال الدلتا) للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.