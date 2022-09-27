محافظ  كفر الشيخ ومستشار رئيس الجمهورية يناقشان مشروعات مبادرة حياة كريمة

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى ومدينة مطوبس.

وتم مناقشة ما يجري على الأرض من مشروعات بـ 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس، ونسب التنفيذ، وما تم الانتهاء منها في عدد من القطاعات الخدمية، وتم استعراض كل قطاع على حدة، وما يتم انشاؤه من 602 مشروع في كافة القطاعات، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده القرى من إنشاء 240 مشروعا، والانتهاء من 85 مشروعاً متنوعا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ، تنفيذ المشروعات مع كافة الجهات التنفيذية على مستوى الجمهورية، والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب ومشروعات إنشاء المدارس وتأهيل وتبطين الترع وإنشاء كباري على المجاري المائية، ومشروعات قطاع الصحة والشباب والرياضة، والإسعاف، والمجمعات الحكومية الخدمية والزراعية والحرفية، وقطاع الغاز والاتصالات، والتضامن الاجتماعي ، ومناقشة ال602 مشروعاً الذين تمثلهم مشروعات المبادرة في قرى ومدينة مطوبس.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري لإدارة المياه.

كما حضر اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، واللواء المهندس أيمن عبدالمنعم، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق كمال موافي، نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والعميد محمد جلال، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما حضر اللواء إيهاب عطية، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري، والدكتورة رباب يحي، والمهندس محمد فريق، ممثلا وزارة التنمية المحلية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ولفيف من قيادات ممثلي الوزارات ” الصحة والزراعة، والاتصالات والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وزارة النقل ” وغيرهم من الوزارات المعنية.